Palermo, vinti 100mila euro con la lotteria degli scontrini

La ditta dove è stata vinta la somma regalerà un buono sconto da 100 euro ad ogni dipendente

1' DI LETTURA

PALERMO – Vinti 100 mila euro nel supermercato Conad di Elio Mannino in via Sunseri, a Palermo con la lotteria degli scontrini. Baciato dalla fortuna un giovane palermitano.

“Per questo colpo di fortuna possiamo gioire anche noi in quanto dovremmo incassare una somma di euro 25 mila euro – dice Luisa Mazzola, la titolare del supermercato -. Come nella nostra filosofia ogni nostro traguardo con tutti i nostri ragazzi che per noi sono la nostra famiglia. Abbiamo deciso di erogare un regalo di 100 euro per ogni nostro dipendente nel momento in cui incasseremo questa somma: siamo sicuri che anche un piccolo gesto come questo sarà apprezzato da loro e serva sempre a far capire la nostra filosofia”.