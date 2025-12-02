 Palermo, violenza sessuale e maltrattamenti alla moglie: arrestato
Palermo, violenza sessuale e maltrattamenti alla moglie: arrestato

La donna trovata sotto choc in strada dagli agenti del commissariato Libertà
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Avrebbe picchiato e violentato la moglie e poi si sarebbe addormentato. La donna ha fatto la valigia e nel cuore della notte è fuggita; l’hanno trovata in strada in stato confusionale gli agenti del commissariato Libertà, in lacrime e con i segni delle percosse subite.

Il marito – arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale – dopo le percosse e la violenza aveva bruciato il passaporto della donna per impedirle di lasciare l’Italia. Picchiata e maltrattata, aveva già denunciato l’uomo che le avrebbe consentito di utilizzare il cellulare unicamente in sua presenza, chiudendola nell’abitazione ogni volta che lui andava a lavorare.

L’ultimo episodio di violenza è stato averla costretta a un rapporto contro la sua volontà. Scattati gli accertamenti previsti dal Codice rosa, è stata confermata la presenza di segni compatibili con una violenza sessuale. Alla luce di quanto emerso, gli agenti hanno raggiunto l’abitazione sorprendendo e arrestando l’uomo che non si era ancora accorto della fuga della moglie.

