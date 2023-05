New Paradise VolleyPalermo&Pomaralva in Finale Scudetto Under 18

Una formazione palermitana di pallavolo non lottava per uno scudetto dal campionato 1987/1988

3' DI LETTURA

PALERMO – Una lunga attesa, durata 35 anni, per ritrovare una squadra palermitana in lotta per lo Scudetto. L’ultima volta risale alla stagione 1987/1988 con la Polisportiva Futura che difese il nome della Sicilia in Italia nella categoria Under 17.

Adesso tocca alla New Paradise VolleyPalermo&Pomaralva, allenata dalla coppia composta da Linda Troiano e Luis Alvarez Centeno, che dal 22 al 28 maggio parteciperà a Vibo Valentia alle Finali Nazionali Under 18 Femminili. Un progetto nato in estate con il completamento del roster giallazzurro integrato dai prestiti pomaralvini di Federica Bruno e Flavia Pecora, chiamate ad arricchire un gruppo di atlete cresciute nel settore giovanile della Volley Palermo sin dall’Under 12. Gruppo che, tra l’altro, per gran parte ha centrato la vittoria del titolo regionale Under 13 nel 2018.

LA FASE FINALE

La finale regionale, vinta per 3-0 contro la formazione catanese del VolleyValley, ha regalato ad Aurora Smeraldo e compagne il pass per la finale scudetto alla fine di un percorso praticamente netto sino all’epilogo del titolo siciliano. La New Paradise VolleyPalermo&Pomaralva è inserita nel Girone C di “Qualificazione” insieme a Alsenese Pallavolo, Mastria Stella Azzurra Catanzaro e PSA Matera Volley con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata.

Alla Fase Finale si qualificano solo le prime classificate dei cinque gironi che raggiungeranno altre sette squadre già qualificatesi in base al ranking quantitativo Fipav. Si formeranno quattro gironi da tre squadre sino agli scontri diretti, per assegnare lo Scudetto Under 18 nella finalissima del 28 maggio al PalaMaiata di Vibo Valentia.

L’esordio è in programma, martedì 23 maggio, alle ore 9:00, contro Catanzaro. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, la sfida contro il Matera. Mercoledì 24 maggio, alle ore 10:30, l’ultima gara del girone di qualificazione contro le piacentine dell’Alsenese.

La storia nella storia. Di madre in figlia. 35 anni fa Daniela Bertolino faceva parte del gruppo dell’ultima formazione palermitana presente ad una finale nazionale. Oggi, nell’organico della New Paradise VolleyPalermo&Pomaralva è presente la figlia Giada D’Agostino.

LE DICHIARAZIONI

Il commento del presidente della Volley Palermo, Domenico Arena: “Avevamo programmato questo obiettivo un anno fa insieme alla Pomaralva. Il progetto di unire le forze per arrivare alla finale nazionale è risultato vincente. La crescita delle ragazze passa anche dalla loro partecipazione a campionati nazionali di Serie B1 e B2 in altre società e al campionato nazionale di Serie C con la Volley Palermo. Oltre al grande lavoro in palestra dei due allenatori svolto in questi anni. Abbiamo un sogno, tuttavia, conosciamo il livello della pallavolo oltre lo Stretto di Messina, ma siamo certi che porteremo in alto il nome di Palermo e della Sicilia”.

“Domani, martedì 23 maggio, inizia l’avventura delle ragazze della Volley Palermo nella poule scudetto Under 18 in programma a Vibo Valentia – afferma Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Palermoun traguardo prestigioso, che arriva a distanza di ben 35 anni dall’ultima volta quando la polisportiva Futura lottò nella stagione ‘87/’88 nella categoria Under 17, e che premia le giovanissimi atlete guidate da Linda Troiano e Luis Alvarez Centeno e alle quali va il plauso del sindaco Roberto Lagalla, mio personale e di tutta la città di Palermo”.



“Già essere arrivate alla poule scudetto è un importantissimo successo – prosegue – a coronamento di una stagione esaltante. Adesso, arriva il bello: auguro alle ragazze di godersi ogni momento di questa settimane di gare, dove affronteranno Catanzaro, Matera e Piacenza, e chiaramente formulo un gigantesco in bocca al lupo per salire sul gradino più alto del podio”.

IL ROSTER

Alzatrici: Irene Amenta (2006), Aurora Smeraldo (2005, Capitano). Centrali: Roberta Cracolici (2006), Mimì Crapitti (2008), Francesca Evola (2005), Flavia Pecora (2005, Pomaralva). Schiacciatrici: Federica Bruno (2005, Pomaralva), Carola Compagno (2005), Giada D’Agostino (2005), Federica D’Amico (2006), Beatrice Cristofalo (2006). Opposti: Elena Di Maria (2008), Martina Vetro (2005). Liberi: Francesca Amenta (2008), Chiara Lo Dico (2008).

Allenatori: Linda Troiano (Head Coach), Luis Alvarez Centeno (Assistant Coach).

Scoutman: Tiziano Schillace.

Massofisioterapista: Fabio Lo Monaco.

Team Manager: Anna Atanasio.