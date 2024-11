Palermo, volontari ripuliscono un’area verde abbandonata

In via Giuseppe Mulè

I volontari delle associazioni “Oltre Le Distanze” e “Tommaso Natale e Dintorni“, prendendo spunto dal “regolamento affidamento beni comuni” del Comune di Palermo, hanno pulito e riqualificato lo spazio verde di via Giuseppe Mulè, ad angolo viale della Regione Siciliana.

Si sono dati appuntamento alle 9 del mattino: mezzi propri e tanta buona volontà.

Alle operazioni hanno partecipato anche diversi cittadini che si sono fermati per dare una mano.

“Vogliamo iniziare la procedura per l’ affidamento di questa area verde in forza del regolamento sui beni comuni in modo tale da attivare una collaborazione con le istituzioni per riqualificare lo spazio e, possibilmente, realizzare un’ area sgambatura cani”, Antonio Bernardo presidente di “Oltre Le Distanze”.