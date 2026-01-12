Quartiere Zen, rubata per intero la pensilina di una fermata del bus 619

"La fermata sarà ripristinata" fanno sapere da Amat

PALERMO – Un’intera pensilina in metallo della fermata dei bus della linea 619 è stata rubata nella notte in via Senocrate nel quartiere Zen a Palermo.

“Ovviamente domani la fermata dell’autobus sarà ripristinata” ha detto il presidente dell’Amat, che gestisce il trasporto pubblico in città, Giuseppe Mistretta. L’azienda che si occupa del trasporto pubblico è stata al centro di aggressioni nel quartiere. Alla fine uno degli autisti è stato minacciato con la pistola.

“Stiamo verificando la possibilità di realizzare una navetta allo Zen per collegare tutte le aree anche con prezzi agevolati – aggiunge Mistretta – I giovani del quartiere saranno coinvolti per dipingere gli autobus e fare in modo che li sentano propri. Abbiamo raccolto le segnalazioni da parte delle associazioni di volontariato che sostengono nel quartiere e vedremo di dare le risposte che attendono”.