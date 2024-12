Palermo, Ztl sospesa per le festività natalizie: ecco in quali giorni

Lo prevede l'ordinanza del comune

PALERMO – Il comune di Palermo, tramite l’ordinanza numero 1505 del 19 dicembre 2024 comunica la sospensione della Ztl diurna nei giorni di festività Natalizie. La zona traffico limitata sarà sospesa, si legge nell’ordinanza, per le giornate del 23, 24, 30 e 31 dicembre.

Negli altri giorni, dunque, la Ztl sarà regolarmente attiva qui gli orari.

Zacco: “Ordinanza che favorisce i palermitani e non solo”

“Grazie alla decisione del sindaco Lagalla e dell’assessore Maurizio Carta di sospendere la ZTL diurna nelle giornate del 23, 24, 30 e 31 dicembre, si incentivano i cittadini palermitani e dell’hinterland di recarsi più agevolmente nel centro storico di Palermo per effettuare lo shopping natalizio e contestualmente per partecipare alle manifestazioni religiose e visitare i numerosi presepi allestiti nelle parrocchie e per assistere ai numerosi eventi culturali che offre la nostra città”. Lo dichiara il presidente della VI commissione Ottavio Zacco