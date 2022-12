Pall. Trapani, sconfitta casalinga contro Reale Mutua Torino

Al Pala Auriga i granata cedono ai piemontesi

TRAPANI – Al Pala Auriga i padroni di casa perdono 67-80 contro un’eccellente Reale Mutua Torino. Dopo un primo quarto equilibrato, Torino nella seconda frazione trova un vantaggio importante grazie alla profondità del proprio roster. Nella seconda parte di gara Trapani prova varie volte a rientrare ma tutta l’esperienza della truppa di coach Ciani respinge al mittente ogni tentativo. Torino manda ben 5 giocatori in doppia cifra, per Trapani si registrano i 20 punti di capitan Mollura.

1°Quarto: Trapani comincia con Massone, Guaiana, Mollura, Stumbris e Carter. Il primo canestro è una bomba di Schina. Ancora Schina per Torino. Mollura apre il tabellino dei granata con un tiro da 3. Ancora Schina fa 1/2 dalla lunetta. Mollura dalla media accorcia. Jackson segna da sotto. Guariglia inchioda il +5 (5-10). Due bombe consecutive di Romeo e Guaiana danno il primo vantaggio a Trapani (11-10). Ancora Schina per Torino. Carter dalla lunetta fa 1/2 e impatta a quota 12. Stesso risultato fa De Vico dall’altra parte. Bomba di Mollura. Pepe, Guariglia e Vencato segnano da 2 e Torino va avanti di 4. Trapani spreca l’ultima palla e il quarto si chiude sul 15-19

2°Quarto: Subito Ikangi da 3. Gli risponde Mollura. Poser da sotto. Massone in penetrazione. Pepe segna da 3 con il fallo. Ancora Pepe per il +10 e Parente chiama timeout. Ancora Poser. Carter fa 2/2 dalla lunetta e Trapani finalmente muove il punteggio. Poser e Vencato per il +14 e Parente è costretto ancora al timeout. Carter segna per Trapani. Stumbris fa 2/2 dalla lunetta. Gli risponde Guariglia da 2. Massone ne fa 2. Pepe segna dopo il timeout di coach Ciani. Vencato in penetrazione. De Vico inchioda il +16 (28-44). Stumbris fa 1/2 dalla lunetta e il quarto si chiude sul 29-34.

3°Quarto: Subito Carter per Trapani, Mayfield fa 2+1, Guariglia segna 5 punti consecutivi. Stumbris risponde alla stessa maniera. Massone stoppa Schina e Carter fa 1/2 ai liberi. Pepe segna in tap-in. Carter schiaccia e Schina colpisce ancora da 3. Poser per il +20. Mollura segna una bomba con il fallo. Stumbris con un tiro da 3 e un 1/2 ai liberi riavvicina Trapani (47-59). Poser fa 0/2 dalla lunetta e dall’altra parte Tsetserukou sbaglia un comodo appoggio. Ikangi segna 2 punti allo scadere del quarto che si chiude sul. 47-61.

4°Quarto: Subito Mollura con il fallo, gli risponde Guariglia da 3. Tecnico a Mollura e Torino scappa di nuovo (50-67). Romeo in penetrazione. Mayfield segna con il fallo. Tsetserukou con un tap-in e un 1/2 ai liberi porta Trapani a -15 (55-70). Vencato e Romeo segnano 2 liberi a testa. De Vico segna per Torino. Tsetserukou fa 1/2 dalla lunetta. La partita sta prendendo la direzione di Torino. Ancora il centro granata con 2 liberi. De Vico in lunetta per gli ospiti fa 2/2. Pepe in penetrazione e Torino va a +16. Massone segna da 3. Carter segna 2 liberi. Lo stesso fa Schina dall’altra parte. La partita è nelle mani della Reale Mutua fa scorrere gli ultimi secondi fino alla sirena finale. 67-80

IL TABELLINO

Parziali: (15-19, 14-25, 18-17, 20-19)

2B Control Trapani: Marco Mollura 20 (3/5, 4/5), Roberts Stumbris 12 (1/4, 2/9), Myles Carter 12 (3/4, 0/1), Federico Massone 7 (2/5, 1/5), Gabriele Romeo 7 (1/5, 1/3), Kiryl Tsetserukou 6 (1/2, 0/0), Vincenzo Guaiana 3 (0/2, 1/1), Marco Rupil 0 (0/2, 0/2), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0), David Lentini 0 (0/0, 0/0), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0)

Reale Mutua Torino: Matteo Schina 13 (2/6, 2/3), Simone Pepe 12 (4/9, 1/3), Luca Vencato 12 (4/4, 0/2), Tommaso Guariglia 11 (4/6, 1/1), Niccolo De vico 11 (2/4, 1/2), Federico Poser 8 (4/7, 0/0), Demario Mayfield 6 (2/6, 0/2), Iris Ikangi 5 (1/2, 1/2), Ronald Jackson 2 (1/4, 0/2), Federico Avino 0 (0/0, 0/0)