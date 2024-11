Pallanuoto, a Bologna arriva la terza sconfitta in Serie A1 per l’Ortigia

Coach Piccardo: "Oggi impossibile commentare la gara"

A Bologna, l’Ortigia subisce la terza sconfitta in campionato e ora è terzultima in classifica, raggiunta proprio dalla De Akker. I biancoverdi, però, hanno molto da recriminare e lasciano l’Emilia con la rabbia per le tante decisioni arbitrali che hanno pesato fortemente sull’esito dell’incontro.

Il match è stato equilibrato per due tempi, con le squadre che hanno giocato a viso aperto e commesso qualche leggerezza di troppo in difesa. Nel terzo tempo, la De Akker trova il pareggio in superiorità e nella quarta e ultima frazione, succede di tutto, ma i siciliani alla fine non riescono a rimontare.

Al termine del match, per conto del club parla solo coach Stefano Piccardo, che è lapidario ed eloquente: “Oggi non mi riesce possibile commentare la partita, perché non avrebbe senso. Visto che è stata pesantemente condizionata dal modo di arbitrare. Preferisco non aggiungere altro per evitare di essere squalificato dalla Procura federale. Non voglio dire una parola”.