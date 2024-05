Pallanuoto, finale playoff 7°/8°: il TeLiMar vince gara 1 contro Trieste

Appuntamento per gara 2 sabato 25 maggio

In uno scenario surreale come quello della piscina Olimpica comunale di Palermo completamente a porte chiuse per l’inagibilità dell’impianto, il TeLiMar torna alla vittoria nel primo atto delle finali per il settimo e ottavo posto del campionato di Sere A1 maschile di pallanuoto.

Contro la Pallanuoto Trieste finisce 10-9 un match sempre condotto dai padroni di casa, fatta eccezione per lo 0-1 iniziale. Il Club dell’Addaura, guidato oggi da Ivano Quartuccio al posto dello squalificato Baldineti, resta compatto e riesce con una buona prestazione corale ad arginare i tentativi di rimonta degli alabardati. Appuntamento per gara 2 a sabato 25 maggio alle 15.00.

“Dopo tante sconfitte, è stato bello riassaporare la gioia di una vittoria. Abbiamo condotto – commenta a caldo l’attaccante campione del mondo 2011 con il Settebello Alex Giorgetti – anche con un vantaggio di più reti in diversi momenti, ma siamo stati un po’ ingenui e sfortunati in alcune occasioni”.

“L’importante è stato mantenere la calma, restando sul pezzo fino alla fine, perché ci teniamo a chiudere bene. Queste partite per il settimo posto già sono complicate, perché brucia il fatto di non essere riusciti ad entrare in Europa. E sono ancora più difficili se le giochi senza pubblico a sostenerti. Adesso andiamo a Trieste per poter chiudere la faccenda, dando il massimo”, conclude Giorgetti.