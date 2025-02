Pallanuoto, TeLiMar Palermo travolto dalla Pro Recco a Sori

L'incontro termina 20-7 per i padroni di casa. I palermitani reggono per due tempi

A Sori la Pro Recco batte 20-7 il TeLiMar Palermo. Il club dell’Addaura, nonostante il pressing altissimo degli avversari, riesce a reggere i ritmi forsennati dei campioni d’Italia per due tempi, poi la stanchezza si fa sentire.

I padroni di casa, che mandano a segno 11 giocatori di movimento, inanellano un gol dopo l’altro, con un break di 11 a 0 interrotto solo sul finale dalle reti di Boggiano e Alfonso, tripletta per lui. Tra la fine del terzo quarto e gli ultimi 8’ di gioco, spazio, oltre che per Giovinazzo e Piscitello, anche per i portieri Mandalà e Negri, che sostituiscono rispettivamente Holland e Del Lungo.

Il prossimo importante appuntamento per i palermitani è sabato prossimo a Terrasini contro il Quinto. Il TeLiMar, intanto, resta a quota 17 punti e al nono posto in classifica, preceduto dall’Ortigia di una posizione. Il fanalino di coda è ancora la Nuoto Catania con solo 4 lunghezze.