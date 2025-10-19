Pallanuoto, il TeLiMar Palermo cade in casa dell’AN Brescia 18-7

Alla piscina "Mompiano" i palermitani cedono

Nella terza giornata di Serie A1 maschile di pallanuoto, finisce 18-7 alla piscina “Mompiano” tra l’AN Brescia e il TeLiMar Palermo. Resiste per due tempi il club dell’Addaura, poi le forze in campo si fanno sentire e i leoni dilagano sul finale. Adesso, la squadra allenata da Baldineti deve subito resettare la mente e prepararsi al meglio per la sfida di mercoledì a Terrasini contro la Rari Nantes Salerno.

Ci vogliono 3’16 per vedere il primo gol. A realizzarlo è l’ex di giornata, Mario Del Basso. Reagisce subito il TeLiMar con Muscat in extra player. Guerrato e Dolce provano a spingere avanti i padroni di casa, ma Alfonso risponde su uomo in più. I lombardi approfittano di un errore in attacco del TeLiMar per portarsi sul 4-2 in contropiede con Viskovic.

Nel secondo periodo, la squadra di casa si porta sul +4 su doppia superiorità con Del Basso e in controfuga con Alesiani. Ribatte capitan Lo Cascio su doppio uomo in più per il 6-3. Ancora due volte Alesiani, con il Brescia che si porta sull’8-3 prima dell’intervallo lungo.

La terza frazione è quasi a senso unico. Guerrato a uomini pari e Alesiani in più portano il Brescia in doppia cifra, con Guerrato che poco dopo beffa Massaro con una palomba e Gianazza che si sblocca aggiornando il tabellone sul 12-3. Lodi dai cinque metri fa 13-3. Lampo del TeLiMar con Vukurovic, ma risponde subito Popadic. Il terzo quarto si chiude con la rete in superiorità di Fabiano.

Negli ultimi 8’ del match, Guerrato in extra player fa poker, poi Popadic in superiorità e Giri due volte a uomini pari fanno 18-5. Sul finale del match, Giliberti con orgoglio due volte su rigore aggiorna il risultato sul definitivo 18-7.