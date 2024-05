Pallanuoto, niente Europa per il TeLiMar Palermo: vince Genova

Sconfitta anche in gara 2 delle semifinali 5º/8º posto di Serie A1

Il TeLiMar Palermo dà l’anima, ma alla fine, per una sola rete, è l’Iren Genova Quinto a conquistare anche gara 2 delle semifinali 5°/8° posto di Serie A1 maschile di pallanuoto. Termina con il risultato finale di 15-14 l’incontro giocato in Liguria.

A Punta Sant’Anna volano cartellini rossi, in un match ancor più nervoso dell’andata. Il Club dell’Addaura perde Baldineti e Araujo già a metà del secondo periodo, sul risultato di 7-4. La squadra siciliana non ha più il punto di riferimento tecnico. Nonostante questo non molla e riesce più di una volta a rifarsi sotto, perdendo nel frattempo per proteste anche Vitale, Metodiev e Lo Cascio. La tensione, però, continua a salire e di conseguenza molte occasioni vengono sprecate in attacco.

Nonostante tutto, si arriva all’ultimo quarto sul distacco di una sola rete, con il TeLiMar che continua a protestare per alcune decisioni arbitrali, ma soprattutto per alcuni falli gravi non visti da Guarracino e Petronilli. I palermitani quindi ci provano fino agli ultimi 7”, ma non basta. E alla fine dopo tre anni di qualificazioni consecutive il club dell’Addaura è fuori dalla LEN Euro Cup.