Pallanuoto: il TeLiMar esce di scena dalla Len Euro Cup, l’Ortigia vince in A1

A Palermo passano i francesi del Tourcoing

Dall’Europa all’Italia. Doppio impegno sul fronte nazionale e internazionale per TeLiMar Palermo e Ortigia Siracusa. Il club palermitano in acqua per la LEN Euro Cup, mentre la squadra aretusea ha giocato una sfida valida per il massimo campionato italiano di pallanuoto maschile.

Il club dell’Addaura esce di scena dalla sua terza partecipazione consecutiva alla LEN Euro Cup. Alla piscina Olimpica comunale di Palermo, infatti, l’EN Tourcoing ha la meglio per 10-9 sul finale di un match, quello valido per la sesta e ultima giornata del group stage, condotto dai padroni di casa per tre tempi. Nel momento clou dell’incontro è venuta fuori l’esperienza dei francesi, che completano il sorpasso riuscendo anche a portarsi sul +2. Il girone A della seconda fase si chiude con i francesi di Lille al secondo posto dietro al CN Barcelona.

L’Ortigia di Stefano Piccardo, impegnata nella dodicesima giornata di Serie A1, batte la Roma Vis Nova e conquista tre punti importanti in ottica classifica. I siracusani soffrono più del previsto contro la formazione romana, penultima in graduatoria, ma la vittoria arriva grazie a uno scatto d’orgoglio nel finale, dopo una gara trascorsa sempre a inseguire. Terzo posto in lista con 24 lunghezze che adesso gli aretusei vogliono consolidare sempre di più.