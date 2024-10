Pallanuoto, Ortigia irriconoscibile: alla prima in Serie A1 vince Roma

Piccardo: "La stanchezza ha inciso più di quanto pensassi"

Un’Ortigia irriconoscibile e palesemente sulle gambe, sfiancata dall’impegno di coppa di giovedì sera, cade in casa di una Roma Vis Nova abile a sfruttare i tantissimi errori commessi dai biancoverdi. I siciliani, alla fine del match, si arrendono ai padroni di casa sul risultato di 11-7.

Gli uomini di Piccardo appaiono da subito molto contratti, difendono inizialmente bene ma sono lenti e incredibilmente imprecisi in fase offensiva, dove giocano molto male le situazioni a uomo in più. Mentre in parità rimangono sempre lontani dalla porta, tirando solo dal perimetro, ma senza esito. Esordio amaro in campionato e sconfitta inattesa, anche nelle proporzioni e nella dinamica.

Coach Stefano Piccardo commenta così la prestazione della sua squadra: “Eravamo stanchi e si è visto sin dall’inizio, quando abbiamo sbagliato i primi tre passaggi, completamente fuori misura. Eravamo sulle gambe. Poi, il nostro gioco porta a forzare, perché se giochiamo schierati non abbiamo l’esperienza per farlo e allora forziamo, ci apriamo e prendiamo gol stupidi. Ma oggi tutto è legato alla stanchezza, che ha inciso più di quanto pensassi e ha inciso su tutti gli aspetti. Se guardiamo la nostra partita di giovedì sera e quella di oggi, sembra siano due squadre completamente diverse”.

“In questa gara – continua Piccardo – abbiamo giocato male e sbagliato tantissimo, anche nelle scelte di tiro e di appoggio. Già nelle prime superiorità abbiamo tirato addosso al portiere senza costruire. Quando siamo stanchi poi escono fuori tutti i nostri limiti. E se non sei al meglio, contro questa Vis Nova perdi. Con il Vouliagmeni abbiamo fatto un miracolo, ma noi siamo una squadra che ancora deve lavorare tanto, molto diversa da quella dello scorso anno. In più siamo senza il nostro top player (Tempesti, ndr), che è ancora infortunato. Adesso dobbiamo ripartire, prendendo coscienza che se non giochiamo come sappiamo, siamo questo tipo di squadra, e preparare la sfida di coppa contro il BVSC”.