Pallanuoto, torna la Serie A1: gli impegni delle siciliane

Round Scudetto per Ortigia e TeLiMar, Round Retrocessione per la Nuoto Catania

La lunga sosta per Europei e Mondiali è ormai terminata e da sabato 24 febbraio riparte il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. In acqua le squadre impegnate nella seconda fase, suddivise in due gruppi da sette: il Round Scudetto e il Round Retrocessione. Tutte le compagini riprenderanno il proprio cammino dai punti e dalla posizione in classifica conquistata nella prima fase. E le formazioni siciliane sono pronte a dire la loro anche in questa seconda parte del massimo campionato italiano.

L’Ortigia Siracusa, quarta con 27 lunghezze e pertanto inserita nel Round Scudetto, inizierà dalla durissima trasferta contro i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco. Ripresa non semplice per i biancoverdi, che si troveranno davanti la fortissima capolista dell’ex Ciccio Condemi.

Anche il TeLiMar Palermo fa parte del Round Scudetto, grazie al quinto posto ottenuto con due turni di anticipo rispetto alla fine del girone di andata con 25 punti. Il club dell’Addaura sarà impegnato a Bologna contro la De Akker alla piscina Carmen Longo.

Chiude il computo delle siciliane la Nuoto Catania, impegnata nel Round Retrocessione nel primo match alla Scuderi contro la Roma Vis Nova. Gli etnei ripartono dopo la sosta dall’undicesima posizione in graduatoria con 10 punti a referto.