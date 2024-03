Pallanuoto, prolungato il contratto del coach del TeLiMar Gu Baldineti

L'allenatore: "Splendido rapporto con la città e i tifosi"

PALERMO – Dopo la vittoria di misura conquistata nella prima giornata del Round Scudetto, in trasferta contro la De Akker Bologna, il presidente del TeLiMar Marcello Giliberti prolunga per due anni il contratto all’allenatore Marco “Gu” Baldineti. Il coach guiderà ancora il club dell’Addaura nel massimo campionato italiano di pallanuoto maschile, ma non solo.

“Ho avuto precise rassicurazioni da parte del sindaco di Palermo, dal suo assessore allo Sport ed anche dal sindaco di Terrasini. Rassicurazioni sulla continuità di funzionalità nella prossima stagione sportiva delle piscine pubbliche dei due rispettivi comuni – spiega il presidente del TeLiMar Marcello Giliberti -. D’intesa con i miei dirigenti, quindi, abbiamo voluto dare totale fiducia a Gu (Marco Baldineti, ndr), che ha consentito al TeLiMar di capitalizzare le risorse che ha negli anni impegnato nella pallanuoto. Baldineti ha messo il club in condizione di compiere uno straordinaria crescita tecnico-sportiva, posizionandolo ormai stabilmente fra i primi in Italia e ad un ottimo livello in Europa”.

“Risultato questo veramente straordinario, considerando l’altissimo livello della pallanuoto italiana. Il Settebello soltanto una decina di giorni fa ha conquistato il titolo di vicecampione del mondo a Doha – prosegue il numero uno del club dell’Addaura -. Da tener conto anche delle notevoli difficoltà che siamo costretti ad affrontare quotidianamente. Mi riferisco ai problemi correlati all’utilizzo della piscina Olimpica comunale di viale del Fante. E anche alla nostra posizione geografica per tutto ciò che attiene alla partecipazione al Campionato, alle Coppe, oltre che dello svolgimento di allenamenti di qualità. Con Gu ci siamo trovati in perfetta sintonia sul programma societario dei prossimi due anni. Questo prevede, mantenendo sempre alti gli obiettivi, tante conferme, alcune partenze, qualche nuovo arrivo da fuori ed un importante inserimento in rosa di alcuni giovani locali. In modo da valorizzarli grazie alle capacità tecnico-tattiche del nostro tecnico, ridando in tal modo all’intero gruppo una sua identità ben marcata”.

Baldineti: “Scelta dettata dal cuore”

Gu Baldineti, riconfermato Tecnico TeLiMar, commenta così l’accordo raggiunto con la società del capoluogo siciliano. “Con grande entusiasmo ho rinnovato la mia collaborazione con il TeLiMar, condividendo in pieno con il presidente Giliberti i programmi futuri. Sono certo che riusciremo a fare bene anche nel prossimo biennio. Lavoreremo quotidianamente con tutta la squadra in maniera molto spinta, supportati come sempre al meglio dalla società. Avrò da fine agosto così anche modo di dedicarmi a far crescere alcuni promettenti giovani palermitani. Meritano di avere una proiezione in prima squadra, dando così nuova linfa al roster”.

“Per me è stata una scelta dettata dal cuore per lo splendido rapporto che ho con il presidente e con lo staff. In particolare con tutti i miei giocatori con in testa il capitano Ciccio Lo Cascio. Mi hanno seguito e supportato in questi 4 straordinari anni che ho trascorso nella meravigliosa città di Palermo e con i tifosi”, ha concluso l’allenatore.