Pallanuoto, il TeLiMar pareggia contro la Training Academy Olympic Roma

Finisce 11-11 alla piscina comunale di Terrasini

Esce da Terrasini con un solo punto conquistato il TeLiMar, che nella ventesima giornata di Serie A1 di pallanuoto subisce il ritorno della Training Academy Olympic Roma. Finisce 11-11 alla piscina comunale “Pietro Giliberti”, con il Club dell’Addaura che inizialmente va sotto due volte, ma resta concentrato e riesce a ribaltarla subito, portandosi fino al +4.

Poi, come un diesel, viene fuori la grinta della squadra allenata da Fiorillo, che si porta a due lunghezze a 8’ dal termine, con un buon terzo tempo. Tutto accade nell’ultimo quarto: i capitolini riescono a pareggiare, i palermitani falliscono un rigore nel momento più delicato della partita. Ne approfittano gli ospiti per portarsi in vantaggio. Il botta e risposta che ne consegue si conclude con la rete di Alfonso, che permette ai padroni di casa di evitare la sconfitta.

Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar, commenta così la gara dopo la fine: “Complimenti all’Olympic Roma, che, credendoci sino alla fine, ha recuperato una partita in cui è stata costantemente sotto, mediamente di 3-4 goal. Noi abbiamo giocato veramente bene per quasi tre tempi e poi ci siamo fermati, sbagliando in attacco materialmente tutto. Alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto, rispetto all’andamento della partita, che considero però un’occasione persa, con due punti buttati al vento”.

“Nota positiva del pomeriggio, la presenza a bordo vasca del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e del sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, che, affiancandoci durante la presentazione delle squadre, hanno così ulteriormente cementato la collaborazione delle due amministrazioni in ambito sportivo, che ci sta dando modo di svolgere quest’anno l’intera attività nell’accogliente cittadina di Terrasini”, conclude Giliberti.