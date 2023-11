Pallanuoto, vince solo il TeLiMar tra le siciliane di Serie A1

I palermitani superano i siracusani in classifica

Nella decima giornata di Serie A1 di pallanuoto maschile vince solo il TeLiMar tra le compagini siciliane impegnate nel massimo campionato italiano. Perdono, infatti, Ortigia e Nuoto Catania nel turno infrasettimanale.

I siracusani escono sconfitti dal match casalingo contro la Pro Recco capolista. I liguri vincono, ma i biancoverdi mostrano qualità e lucidità. Alla fine il risultato finale recita 7-12 per i campioni d’Italia, ma questo ko costa una posizione in classifica agli uomini di Piccardo.

Il TeLiMar, infatti, vince in casa con il fanalino di coda Camogli e si porta al terzo posto in graduatoria, superando proprio i cugini aretusei che adesso sono quarti. Il successo di misura (9-8) tra le mura amiche della piscina comunale di Palermo arriva in una sfida combattuta, decisa nell’ultimo quarto con lo strappo decisivo dei ragazzi di Gu Baldineti.

Decisivo anche l’ultimo quarto nella gara tra Nuoto Catania e Posillipo, scontro diretto per uscire dalle zone basse della classifica. Gli etnei perdono di misura alla “Scuderi” con la gara che termina 11-10 in favore della squadra campana. Rossazzurri che si fermano a quota nove punti all’undicesimo posto in lista.