Pallanuoto: TeLiMar e Nuoto Catania ricominciano al meglio, l’Ortigia va ko

Prima giornata di Round Scudetto e Retrocessione

Riprende il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile e si torna in acqua per giocare le prime partite di Round Scudetto e Round Retrocessione. TeLiMar Palermo e Ortigia Siracusa giocano la fase finale delle prime sette in classifica, la Nuoto Catania invece è alla ricerca della salvezza.

La squadra di coach Piccardo deve arrendersi alla corazzata Pro Recco, con la gara che termina 10-5 in favore dei padroni di casa nonché campioni d’Italia e d’Europa in carica. L’Ortigia si difende bene, mentre in avanti è più imprecisa, pagando anche lo scotto di un ritmo partita ancora non ottimale dopo due mesi di sosta. Biancoverdi, con questa sconfitta, che diventa quinta in classifica con 27 punti.

Il club dell’Addaura, intanto, scavalca proprio i cugini siracusani in graduatoria e si piazza al quarto posto con 28 lunghezze. Decisiva la vittoria in casa della De Akker Bologna, arrivata con il risultato finale di 8-9. Un successo di misura maturato soprattutto nei due parziali centrali dell’incontro.

Infine, la Nuoto Catania, vince lo scontro con la Roma Vis Nova imponendosi con il risultato finale di 12-8 alla piscina Scuderi. Gli etnei, grazie ai tre punti ottenuti contro il club capitolino, raggiungono quota 13 lunghezze in classifica alla posizione numero undici, allungando proprio sui laziali che si fermano a quota 8.