Pallanuoto, TeLiMar: ko a testa alta contro la Pro Recco a Terrasini

Finisce 6-15 il match della 5ª giornata di Serie A1

Esce a testa alta il TeLiMar dalla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini. I palermitani hanno affrontato la Pro Recco Waterpolo nel match valido per la quinta giornata di Serie A1 di pallanuoto e terminato con il risultato di 6-15.

Il Club dell’Addaura parte meglio rispetto alle altre sfide impossibili contro Brescia e Savona, entrambe in trasferta, e va subito avanti, tenendo testa ai campioni d’Italia, che dopo l’1-1 riescono a segnare nel primo periodo solo su uomo in più. Meglio in fase difensiva che in quella offensiva, però, dove manca ancora un po’ di concretezza.

I recchelini allungano nel secondo quarto di gioco, realizzando una sola rete nel terzo parziale. Sul finale, seppur stanchi, è il momento di tirare fuori l’orgoglio per gli uomini guidati in panchina da Ivano Quartuccio dopo l’espulsione a fine del secondo tempo di Gu Baldineti. Nel complesso, quindi, buon test per i rossoverdeblù, in vista della delicata sfida di Genova contro il Quinto.

“Con loro è sempre una partita impossibile, nonostante questo la squadra non ha mollato fino all’ultimo – è l’analisi a caldo del vicecapitano Andrea Giliberti -. Sicuramente potevamo essere più cinici soprattutto nell’uomo in più, fattore sul quale dobbiamo lavorare in vista dei prossimi incontri. Però abbiamo creato tanto in attacco. Testa al Quinto che, sebbene abbia un organico superiore al nostro, dobbiamo provare a mettere in difficoltà”.