Pallavolo Terrasini, il primo volto nuovo è Martina Barruffi

Torna in Sicilia dopo le esperienze ad Aragona

TERRASINI (PA) – Il primo volto nuovo a disposizione dello staff tecnico della Pallavolo Terrasini è quello di Martina Baruffi, talentuosa palleggiatrice che, grazie alla sua esperienza in categoria, sarà certamente un punto di riferimento per il giovane roster che quest’anno disputerà il campionato di Serie B1. Classe 1994, 1.87 di altezza, per Martina non sarà la prima esperienza in Sicilia: dalla stagione 2018/2019 a quella 2020/2021, infatti, ha vestito la maglia della Pallavolo Aragona ben figurando sia in Serie B2 che in B1. Lo scorso anno è stata la regista del Garlasco, ma all’interno del suo curriculum anche una stagione in Serie A2 a Baronissi.