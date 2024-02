Annullate le udienze

ROMA- “A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi”. Lo rende noto la sala stampa vaticana. L’Angelus di domani è “al momento” confermato, si apprende sempre dalla sala stampa vaticana, in merito alle condizioni di salute di Bergoglio.