Parifica, Dipasquale: “I conti della Regione non sono in sicurezza”

"Il governo affronti il problema con atteggiamento prudenziale per il bene dei siciliani"

PALERMO – “Con la Parifica la Corte dei conti certifica che i conti della Regione Siciliana non sono in sicurezza”. A dirlo è il deputato regionale del Pd Nello Dipasquale commentando il giudizio emesso oggi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo e la reazione del governatore Schifani.

“La decisione di sospendere la decisione sul risultato di amministrazione e la contestazione della tecnica di ripiano del disavanzo – afferma Dipasquale – si ripete per il secondo anno e con la sua dichiarazione il governatore prova che l’Esecutivo non ha contezza dell’entità del problema per i conti della Regione. L’operazione realizzata dal governo Musumeci non si poteva realizzare e – prosegue Dipasquale – le regole intervenute dopo non risolvono il problema”.

“Se la Consulta dovesse confermare l’interpretazione proposta dai giudici contabili sarebbe necessario rinvenire stanziamenti per oltre due miliardi. Il governo affronti il problema con un atteggiamento prudenziale per il bene dei siciliani”.