Parlamento Ue, Annalisa Tardino candidata alla vicepresidenza

Il voto per sostituire Eva Kaili, ex vicepresidente coinvolta nello scandalo Qatargate

2' DI LETTURA

PALERMO – È la siciliana Annalisa Tardino la candidata del gruppo parlamentare ID, Identity and Democracy alla carica di vice presidente del Parlamento europeo resasi vacante dopo l’addio a Eva Kaili, ex vicepresidente coinvolta nello scandalo Qatargate. “Tanta, tanta emozione e infinito onore”, è il commento di Tardino a fronte dell’indicazione del suo nome per il voto, “ancor più – aggiunge – perché il voto per l’ufficio di presidenza arriva nel momento più delicato della vita del Parlamento. Un momento che non riguarda solo la macchina organizzativa della nostra istituzione, ma che assume un significato ben più grande, quello di simbolo del cambiamento, del rilancio dell’immagine del Parlamento europeo, che deve necessariamente riconquistare la fiducia dei cittadini”.

Tardino sottolinea come sia il momento di “dare voce e rappresentanza a tutti i gruppi politici negli organi di controllo del Parlamento, unica istituzione Ue democraticamente eletta. Come noto – spiega infatti -, a oggi siamo l’unico gruppo politico non rappresentato nell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo, nonostante il proficuo lavoro portato avanti e il rispetto sempre mostrato nei confronti dell’istituzione che ci onoriamo di rappresentare”.

L’europarlamentare chiede così ai colleghi di continuare “l’opera di apertura alla quale aveva contribuito anche David Sassoli, con il riconoscimento di un ruolo al nostro gruppo nell’ambito del lavoro di riforma del PE, avviato con i focus group, di cui ho fatto parte. Opera di apertura democratica – prosegue -, rilancio di immagine e difesa istituzionale proseguita con l’eleganza, la determinazione e il coraggio delle donne, dalla presidente Roberta Metsola: oggi è grazie a Lei che, con fare da primus inter pares, il Parlamento europeo sta andando orgogliosamente avanti in un mondo post pandemia, durante la guerra in Ucraina e con l’odioso scandalo Qatargate”.

Infine, nel documento di invito al voto Tardino ringrazia il gruppo parlamentera di appartenenza, “la mia delegazione, il capo delegazione Marco Campomenosi, il presidente Marco Zanni per la fiducia e le parole spese nei miei confronti e – conclude la leghista – il nostro leader Matteo Salvini, grazie al quale siedo da tre anni al Parlamento Europeo e mi preparo oggi a questa nuova sfida”.