Parte oggi il trimestre anti-inflazione: ecco come riconoscere i prodotti scontati

Terminerà il 31 dicembre e permetterà di risparmiare sulla spesa

Da oggi, domenica 1 ottobre, scatta il piano trimestrale anti-inflazione. I consumatori, dunque, per risparmiare dovranno fare attenzione al bollino tricolore che indicherà i prodotti scontati.

Ad aderire sono ben 32 associazioni di settore, che hanno accettato di firmare l’intesa con il governo.

Il trimestre anti-inflazione comincia oggi e finisce il 31 dicembre, portando in migliaia di supermercati i bollini tricolore che dovrebbero far scattare uno sconto di circa il 10% su alcuni prodotti di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo e prodotti per l’infanzia e la cura della persona.

L’iniziativa è valida per tutti i cittadini, non tutti gli esercenti, però, hanno deciso di aderire. La lista, in continuo aggiornamento, è pubblica e si trova, con la suddivisione per Regione, sul sito del ministero.

Non esiste un vero elenco specifico di prodotti che verranno scontati, ma per riconoscerli bisognerà cercare il bollino tricolore: ciascun operatore che aderisce all’iniziativa può decidere quali articoli mettere in promozione, purché rientrino nelle categorie previste dall’accordo. Gli alcolici, ad esempio, sono esclusi.