Parte oggi la tre giorni del “Catania Book Festival”

L'evento culturale, giunto alla sua quarta edizione, quest'anno ospiterà 160 appuntamenti.

CATANIA. Al via oggi al centro ‘Le ciminiere’ capoluogo etneo la ‘tre giorni’ del Catania Book Festival a “Le Ciminiere”. L’evento culturale, giunto alla sua quarta edizione quest’anno ospiterà 160 appuntamenti tra presentazioni di libri in presenza degli autori, laboratori creativi legati alla scrittura e alla lettura, live reading, spettacoli ed altri eventi culturali ed accoglierà anche la prima tappa nazionale dello ‘Strega Tour’ – per la prima volta assoluta nell’Isola -ospitando la ‘dozzina’ degli scrittori che concorrono al premio letterario italiano.

Il festival proporrà anche uno spettacolo in prima nazionale: domenica 7 sarà Stefano Rapone, comico, autore televisivo, personaggio televisivo e fumettista italiano, che nella sala C1 alle 21 terrà la sua stand up comedy nell’ambito della rassegna proposta da Friccicore. Sarà la prima uscita nazionale 2023 pure per la storica competizione della Fondazione Bellonci, che ha scelto Catania e il suo Festival più amato dai lettori, soprattutto giovani; l’incontro si terrà domani venerdì 5 dalle 18 alle 20 nella Sala Giove e sarà coordinato da Lorena Spampinato e Mattia Insolia.



“È una grande occasione per noi – dice Simone Del Pieri – ma soprattutto per Catania, che al pari di altre grandi città ospita un evento culturale di altissimo livello. Ospitiamo un campionario esemplare di testi italiani contemporanei che si eccellono nell’ambito della letteratura. Sta accadendo in una manifestazione di giovani, amata dai giovani, che offre una proposta davvero per tutte le età e tutti i gusti. Confidiamo anche nel successo dei laboratori, delle mostre e degli spettacoli di stand up comedy”.