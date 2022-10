Partinico, scooter contro un palo: morto un 17enne, grave l’amico

Lo scontro nella notte in via Principe Umberto. Il passeggero 16enne in gravissime condizioni a Villa Sofia

1' DI LETTURA PARTINICO – Incidente mortale nella notte a Partinico (Palermo). Due giovani a bordo di un motocicletta Honda Sh sono finiti contro un palo in cemento in via Principe Umberto. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia e i sanitari del 118. Nello scontro è morto Antonino Ortoleva, 17 anni. Il passeggero di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Il ragazzo è in coma farmacologico con un grave trauma cranico. La prognosi è riservata.

