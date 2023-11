Partinico, tre auto e due bici incendiate nella notte: indagini in corso

Intervento dei vigili del fuoco. Polizia e carabinieri al lavoro per ricostruire i fatti

1' DI LETTURA

PARTINICO – Tre auto e due bici sono state incendiate la scorsa notte a Partinico. I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore per spegnere le fiamme. Le indagini sono condotte da polizia e carabinieri. Quattro gli episodi in diverse zone della città, da piazza Italia alle vicinanze di villa Falcone.

Le tre auto sono state incendiate nel raggio di qualche chilometro, le due bici erano posteggiate l’una accanto all’altra. Ventiquattr’ore prima era stata data alle fiamme un’altra vettura parcheggiata non distante dall’ospedale.