Passaggio di consegne all’Associazione carabinieri: D’Antonio lascia dopo 25 anni

NICOLOSI (CATANIA) – E’ stata una cerimonia tutt’altro che banale. E’ stata, semmai, il giusto riconoscimento e tributo a 25 anni di volontariato ed altri 29 anni di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri: l’Appuntato scelto di UPG, Carmine D’Antonio, ha lasciato la presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Nicolosi. Al suo posto, subentra il Cavaliere Stefano Coco di Mara che per anni ha reso servizio nell’Arma in regione Calabria.



“D’Antonio è stato un pioniere dell’associazionismo, un uomo che ha saputo essere leader amato da tutti per la sua umanità e il suo altruismo. Ha saputo innovare la missione di volontariato e si è distinto in missioni di Legalità”, è stato rimarcato nel corso del passaggio di consegne.

Ed anche per questo motivo, la Sezione di Nicolosi gli ha riconosciuto la carica di Presidente Emerito dell’associazione. D’Antonio lascia una eredità importante, piena di valori e di principi. Adesso spetterà, come detto, al Cavalier Coco di Mara e al suo Vice Presidente, l’avvocato Giovanni Magrì, l’arduo impegno a condurre le linee guida del gruppo A.N.C. di Nicolosi.