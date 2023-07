Paternò, spacciatore in giro chiedendo un passaggio: arrestato

I militari della compagnia di Paternò hanno rinvenuto 7 dosi di cocaina, circa 2 grammi, e quasi duecento euro in contanti

PATERNO’ (CATANIA) – Si fa dare un passaggio da un amico per vendere la droga. Per questo i carabinieri hanno arrestato un trentaduenne a Paternò. L’uomo ha precedenti. Il conducente della macchina, invece, non era in possesso di nulla e non è stato deferito.

Secondo quanto si apprende, tuttavia, il guidatore della Panda avrebbe accelerato in via Tripolitania, dopo aver visto i carabinieri. Per questo li hanno bloccati. Il trentaduenne aveva 7 dosi per un totale di 2 grammi di cocaina e 190 euro che si sospetta siano il provento dello spaccio.

L’arresto è stato eseguito dai miliari della sezione radiomobile della Compagnia di Paternò, nell’ambito dei controlli disposti in tutta la provincia dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.