Paternò, vede i carabinieri e si nasconde: arrestato per spaccio

Aveva poco più di una ventina di grammi di marijuana: arrestato dai carabinieri con obbligo di presentazione alla pg

PATERNO’. Vede i carabinieri e cerca di nascondersi dietro la macchina, ma loro lo scoprono e rinvengono 23 grammi di erba già impacchettata e pronta per lo spaccio, che teneva in una borsa. Per questo i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza un trentenne, già noto alle Forze dell’Ordine, per “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”. Per il trentenne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla pg.

Durante un controllo in via Emanuele Rapisarda hanno notato un uomo che al passaggio della gazzella si sarebbe improvvisamente chinato nascondendosi dietro a un’auto in sosta. I Carabinieri hanno deciso di sottoporlo a controllo, che avevano visto liberarsi repentinamente di una borsa a tracolla, lanciandola sotto il veicolo.

Recuperata la tracolla e identificato il trentenne, i militari hanno deciso di procedere a una perquisizione al termine della quale hanno avuto riscontro poiché all’interno della tracolla hanno trovato 17 involucri in carta alluminio contenti marijuana,per un peso complessivo di 23,60 grammi, posti sotto sequestro.