Paternò, colpi di pistola esplosi in pieno centro: ferito un uomo

Le indagini dei carabinieri

PATERNÒ (CATANIA) – Violento episodio di cronaca questa sera a Paternò. Un uomo, del posto, è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore”. L’uomo sarebbe arrivato al nosocomio a bordo di un mezzo privato.

Da quanto si apprende, le notizie al momento sono frammentarie, la vittima sarebbe stata attinta agli arti inferiori. Non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto sarebbe accaduto fra piazza della Concordia e piazza Santa Barbara.

Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della locale Compagnia che si sono recati in ospedale per cercare di ricostruire i fatti attraverso il racconto dell’uomo che, in queste ore, viene interrogato dai militari.