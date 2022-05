Paternò, elezioni amministrative: si ritira Franco Crupi

Il leader del Movimento dei forconi ha aderito alla candidatura di Maria Grazia Pannitteri

CATANIA – In tre al nastro di partenza per diventare sindaco di Paternò: a mesi dall’annuncio della sua candidatura, l’esponente del Movimento indipendentista siciliano e del Movimento dei forconi Franco Crupi ha fatto un passo indietro, annunciando un accordo con la candidata di centrosinistra Maria Grazia Pannitteri. “Mi sono reso conto di poter fare poco per la mia città”, ha detto Crupi.

L’alleanza

La partecipazione di Crupi alla tornata elettorale era stata annunciata nei primi giorni di marzo, ma come aveva scritto Livesicilia non era mai stata confermata. Durante l’ultimo weekend è arrivato poi l’annuncio del ritiro, che sarebbe legato anche alla difficoltà di mettere insieme una lista a sostegno del progetto di candidatura.

Crupi però non si ritira del tutto dalla campagna elettorale: insieme al suo ritiro, domenica scorsa l’esponente politico ha annunciato la sua adesione alla candidatura di Maria Grazia Pannitteri: “Ho aderito – ha detto Crupi – perché voglio contribuire concretamente al cambiamento. Questo è un progetto di visione della città differente rispetto ad altri”. Crupi si candiderà in una delle liste a sostegno di Pannitteri, che ha scritto in una nota: “Siamo felici della sua scelta, un uomo con la sua storia e la sua determinazione non fanno che arricchire di contenuti e di valori il nostro progetto politico per la città. Sono convinta che Franco Crupi darà un contributo concreto per il rilancio a 360 gradi del nostro territorio”.

I candidati e le liste

Saranno dunque tre i candidati a sindaco per le prossime amministrative a Paternò: al sindaco uscente Nino Naso, che cerca una riconferma, si affiancheranno nella corsa Alfio Virgolini e Maria Grazia Pannitteri. E nella città continua la composizione delle liste, di cui in alcuni casi sono stati già presentati i simboli. Il termine ultimo per la presentazione è il 18 di maggio, ma già dal prossimo fine settimana dovrebbero iniziare a essere depositate ufficialmente le prime liste con i nomi definitivi dei candidati al consiglio comunale.