Gianluca Galliani entra in Netith: “Business nazionale”

PATERNO’ – Gianluca Galliani nel capitale sociale e nel cda di Netith “per lo sviluppo – annuncia la società – di strategie di business sul mercato nazionale”. L’azienda con sede a Paternò (Catania), spiega in una nota, “si estende per 17.000 mq contando più di 400 persone all’attivo in diverse aree di business: Business Process Outsourcing, Fabbrica Digitale e Consulting”.

“Oggi è un giorno importante per tutti noi. Il nostro sguardo sempre rivolto al territorio ci porta a compiere un ulteriore passo in avanti nella nostra già consolidata crescita aziendale”, commenta il presidente e a.d. di Netith, Franz Di Bella: “Condividere valori ed esperienze ci porterà a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi“.