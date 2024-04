Paternò, l’affondo di Sinistra Italiana: “Sindaco e giunta si dimettano”

La nota di Pierpaolo Montalto e Giolì Vindigni

PATERNO’ – “A Paternò, una città che da tempo ha bisogno di una svolta, le dimissioni del sindaco e della sua giunta sono più che auspicabili, se non urgenti e necessarie”. Così in una nota il segretario regionale e quello provinciale di Catania di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto e Giolì Vindigni sull’operazione Athena.

Nell’ambito dell’inchiesta della procura di Catania sono indagati per scambio elettorale politico-mafiso il sindaco di Paternò Nino Naso, un ex assessore ed ex consigliere, Pietro Cirino, e un assessore dell’attuale giunta, Salvatore Comis.

“Questa – aggiungono Montalto e Vindigni – è l’ultima di varie inchieste simili che stanno attraversando la politica del Paese. Sinistra Italiana chiede un netto cambio di marcia della politica in generale e un chiaro passo indietro degli indagati a Paternò”.

“In una politica che insegue l’affermazione a qualsiasi costo, dove il partito più forte è quello del trasformismo e in cui si imbarca chiunque possa portare un voto in più per giungere alla vittoria – continuano i due esponenti politici – i cosiddetti incidenti di percorso sono dietro l’angolo. La politica che ha come ultimo fine quello di sostituire una classe politica con un’altra non è la nostra politica”.

“Per Sinistra Italiana – concludono Montalto e Vindigni – le elezioni sono un mezzo per proporre le proprie idee, per migliorare e cambiare il Paese, le Regioni, le città. Se ciò non è possibile, meglio perdere o saltare un turno piuttosto che allearsi con forze politiche che sono state devastanti per il territorio, che hanno frequentazioni con la mafia o con la cultura mafiosa“.