Paternò, nasce il Comitato a sostegno della candidatura di Elly Schlein

"Ci apriamo alla città per riattivare una nuova stagione di coinvolgimento, partecipazione e innovazione", scrivono i promotori.

2' DI LETTURA

PATERNO’. Costituito il Comitato cittadino a sostegno della candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico di Elly Schlein. A promuovere l’iniziativa quindici promotori: Sante Chinnici, Maria Concetta Cormeci, Giuseppe Costa, Valeria Costa, Giuseppe Luca Di Benedetto, Oscar Fiorito, Giuseppe Giudice, Paolo la Spina, Paolo Licandri, Andrea Maione, Salvatore Maurici, Francesco Muzzicato, Maria Grazia Pannitteri, Matilde Pino, Nino Sinatra.

Ecco il testo della missiva con la quale si annuncia l’avvio del Comitato:

Parte da noi, da un gruppo di cittadini liberi e democratici, la sfida per cambiare il Partito Democratico e la Sinistra, a Paternò e in Italia.

Siamo convinti che costituendo una comunità politica pluralista, aperta al confronto e all’innovazione, è possibile ritrovare l’entusiasmo per tornare a fare politica nei quartieri e nelle città, coinvolgendo in questo progetto tanti cittadini delusi e stanchi.

Una politica fondata sui valori progressisti, sulla difesa del lavoro contro ogni forma di precarizzazione, sulla valorizzazione della solidarietà per superare ogni forma di diseguaglianza. Una politica che rimetta al centro le donne e gli uomini delle nostre comunità!

Una politica che adotti sempre il metodo partecipativo, che proietti la sua naturale azione verso la difesa dei più deboli e del Bene Comune. E sulla difesa dell’Ambiente, dei Diritti Individuali e Sociali e sulla promozione di politiche ecosostenibili.

Siamo le cittadine e i cittadini che, alle ultime elezioni amministrative, hanno preso un impegno preciso con la città per scrivere insieme un’Altra Storia.

Da troppo tempo assistiamo ad un Partito Democratico piegato su sé stesso, diviso e dilaniato dall’immobilismo e dalla deriva identitaria e auto-conservativa delle correnti.

Se vogliamo ricostruire la nostra parte politica, non si può non ripartire da un nuovo Partito Democratico. E, di conseguenza, bisogna sostenere Elly Schlein.

Con questo preciso scopo abbiamo deciso di costituire a Paternò il Comitato “Parte da noi!”. Il Comitato nasce dai primi sottoscrittori ma è aperto a tutti coloro che condividono le ragioni e i valori che stanno alla base di questo percorso democratico,

Ci apriamo alla città per riattivare una nuova stagione di coinvolgimento, partecipazione e innovazione. Perché, dal nazionale al locale, è tempo di cambiamento e il cambiamento “Parte da noi”!

Per info ed adesioni: partedanoipatern@gmail.com“.