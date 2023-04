Paternò perde un ragazzo d’oro, quanto dolore per Gabriele

L'incidente e la tragedia. Una comunità incredula.

PATERNO’. E’ un risveglio di dolore per un’intera comunità. Una notizia drammatica quanto ingiusta e, per questo, inaccettabile. Gabriele, ragazzo d’oro e gran lavoratore, stava rientrando a casa finito il suo turno notturno da guardia giurata attraversando in sella alla sua moto, Via Santa Sofia. Da lì in poi il racconto non è più narrazione. E’ tragedia che si mischia al frastuono di cuori infranti nel pensare e ripensare ad una vita spezzata a 24 anni appena ed al dolore sofferto e inconsolabile dei suoi genitori: tutte persone perbene. Un modello di famiglia per tanti.



Già, perchè Gabriele Longo e la sua famiglia sono conosciuti e ben voluti da chiunque. E chiunque a Paternò oggi sa quanto dura sia accettare un fatto del genere.

Un giorno straziante nel quale si rimane impotenti e increduli. Nel tentativo, superfluo e inutile, di poter tornare indietro nel tempo, di qualche ora appena, per poter evitare il peggio. Per poter ancora godere del sorriso di un ragazzo eterno.



Sono tanti i messaggi di cordoglio per Gabriele che si sono susseguiti nel corso di una mattinata cupa e surreale. Nel corso di una mattinata che ha richiamato abbracci e lacrime.

Tra le parole di supporto anche quelle delle istituzioni.

“Sono sconvolto e profondamente addolorato per questa tragedia che ha colpito la famiglia del nostro Gabriele. Da primo cittadino e da amico della famiglia Longo, mi stringo insieme a tutta la comunità cittadina al dolore di una famiglia già provata da un precedente e straziante lutto.

Gabriele era un giovane pieno di valori, onesto e solare che ha perso la vita mentre ritornava a casa dal lavoro. Salutaci le stelle Gabriele”, ha postato sul suo profilo social il sindaco di Paternò, Nino Naso.



Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno scrive: “La comunità di Paternò oggi piange la tragica perdita di Gabriele, uno dei suoi più giovani figli, che ha perso la vita sull’asfalto. Il mio cuore si unisce al dolore dell’amico, Antonello Longo condannato da padre a patire questo atroce dramma e alla famiglia tutta a cui vanno le mie più sentite condoglianze.



“Un fatto tremendo dinanzi al quale ogni parola diventa superflua. Tutta la mia vicinanza ad Antonello Longo e alla moglie Alfina. Ci stringiamo tutti, nella preghiera, al vostro dolore”, ha commentato così il deputato nazionale, Francesco Ciancitto.

Gabriele raggiunge la sua amata sorellina Chiara. Assieme daranno forza a due genitori esemplari.