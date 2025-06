Paternò, rapinata una sala giochi: 40enne arrestato

Era già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali

CATANIA – Un 40enne, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato da carabinieri della compagnia di Paternò per una rapina commessa in una sala giochi.

L’uomo è stato bloccato dopo l’assalto, compiuto minacciando con una pistola una dipendente e costringendola a consegnarli l’incasso della giornata. Il rapinatore era quindi scappato con un bottino di quasi 2.000 euro in contanti, oltre a numerosi tagliandi Gratta e vinci per un valore stimato in circa 1.800 euro.

Messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il presunto rapinatore è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale di Catania.