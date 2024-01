Paura a Mazara, peschereccio in fiamme per lo scoppio di una bombola

Fortunatamente l'equipaggio è riuscito ad abbandonare in tempo l'imbarcazione

MAZARA DEL VALLO – Tanta paura stamane nel porto di Mazara per un incendio che si è sviluppato all’interno di un motopesca, il “LeoVito”, fermo in banchina. Per fortuna il rogo non ha avuto conseguenze per le persone. Incolume è rimasto l’equipaggio che si stava preparando per partire per una programmata attività di pesca e che è riuscito a scendere in tempo dall’imbarcazione.

Nessun danno anche per i natanti ormeggiati vicino al motopesca. A far sviluppare le fiamme pare essere stata l’esplosione di una bombola di gas, ma sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco. Il motopesca è di proprietà dell’armatore Leonardo Asaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e vigili urbani.