Paura a Messina, incendio nella Galleria Vittorio Emanuele

Il rogo è divampato intorno alle 23

MESSINA – Attimi di paura in pieno centro a Messina per un incendio che è divampato, intorno alla 23, all’interno della galleria Vittorio Emanuele. Le fiamme alte ed il denso fumo nero hanno fatto scattare l’allarme al 115. Immediati i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco con tre unità, intervenuti con un’autoscala e una autobotte, per domare le fiamme. Il rogo è divampato nella lavanderia situato sulla terrazza di un centro benessere, che si trova al primo piano.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma sono diversi i danni alla struttura: i locali sottostanti sono stati allagati dall’acqua fuoriuscita dalle tubazioni andate a fuoco. Incendiate anche le travi in legno della struttura.

Resta da chiarire l’esatta dinamica del rogo. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte, e l’attività di bonifica proseguirà ancora per diverso tempo. Presenti anche Polizia di Stato e carabinieri che hanno boccato l’accesso a via Oratorio della Pace. La zona è interdetta.