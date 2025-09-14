Paura in centro a Palermo: auto e scooter a fuoco nella notte

Le fiamme alte e il fumo hanno invaso la strada

PALERMO – Incendio nella notte in via Mariano Smiriglio, dalle parti di via Sammartino a Palermo.

Un’auto parcheggiata all’angolo con la via Guglielmo Marconi è andata in fiamme e nel giro di pochi minuti il rogo si è esteso ad altri mezzi in sosta. A fuoco un’Audi, poco dopo anche un ciclomotore e una Bmw.

Le fiamme alte e il fumo hanno invaso la strada, decine le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco da parte dei residenti della zona. L’incendio ha anche provocato danni a un locale che si trova al piano terra di un palazzo.

Sul posto è arrivata una squadra del comando provinciale che ha evitato che le fiamme raggiungessero altri mezzi. Bisognerà adesso accertare cosa abbia provocato le fiamme, gli accertamenti sono in corso.

Poche settimane fa un episodio analogo si è verificato ina via Paruta, in questo caso sono stati avvolti dalle fiamme due veicoli. L’incendio è partito dall’auto di proprietà di una donna e ha coinvolto anche un altro mezzo parcheggiato a poca distanza.