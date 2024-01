Pd, Giambona: “I manager della sanità vanno nominati per i meriti”

“Bisogna individuare le professionalità e risolvere i problemi"

PALERMO – “La sanità siciliana non può essere ancora una volta sacrificata e trasformata in mero oggetto di spartizione tra i partiti politici che rappresentano la maggioranza di questo governo. Né tantomeno deve essere oggetto di lottizzazione o divenire esclusivo strumento per distribuire posti di comando e di sottogoverno.” Lo dice Mario Giambona, vicecapogruppo Pd all’Ars, riferendosi alla nomina dei direttori generali che potrebbero arrivare tra oggi e domani.

“La sanità siciliana necessita di una ristrutturazione e di una rigenerazione che metta al centro il cittadino con i suoi bisogni, motivo per il quale bisogna individuare le professionalità più capaci per risolvere i tanti problemi che attanagliano questo settore cruciale che garantisce servizi sociali essenziali per la nostra comunità – conclude Giambona -. Per questa ragione chiediamo l’immediata nomina dei manager della sanità, puntando sul merito e non sulla fedeltà o l’appartenenza politica”.