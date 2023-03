Pd, Iacono: “Onorata di rappresentare la Sicilia”

Parla Giovanna Iacono.

AGRIGENTO – “Nel corso dell’assemblea nazionale del Partito Democratico sono stata eletta quale componente della direzione nazionale del Pd. E’ per me un onore poter rappresentare in quella sede la voce della Sicilia e della mia provincia, ma anche essere parte di un percorso di rinnovamento e rinascita. C’è tanto entusiasmo intorno a noi, grazie all’elezione di Elly Schlein: adesso il compito in cui tutti dobbiamo spendere noi stessi è di non tradire queste aspettative”. Lo dichiara la deputata dem Giovanna Iacono.