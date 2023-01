Pd, verso il congresso: chi sta con chi

La mappa dei supporter dei quattro candidati alla segreteria.

2' DI LETTURA

PALERMO – Il Pd siciliano si prepara a percorrere la gincana del percorso congressuale. Il primo tempo della partita si giocherà entro il 12 febbraio quando saranno chiamati alle urne gli iscritti (scade oggi il termine della campagna di tesseramento). Nel frattempo nell’isola i dem scaldano i motori e puntano le loro fiches sui quattro candidati alla segreteria: Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. I siciliani si posizionano sullo scacchiere in attesa di passare dal voto dei circoli che decreterà quali due candidati andranno al ballottaggio sottoponendosi al voto “aperto” a tutti (previsto il 26 febbraio).

Gianni Cuperlo può contare sull’appoggio del presidente del Pd Sicilia, Antonio Ferrante, e i deputati regionali Antonello Cracolici e Valentina Chinnici. L’ex ministra Paola de Micheli in terra sicula potrà contare sul sostegno del Barone rosso, al secolo Mirello Crisafulli.

Il team siciliano di Elly Schlein vede in campo il segretario regionale Anthony Barbagallo, il vice segretario nazionale Peppe Provenzano, i deputati regionali Dario Safina ed Ersilia Saverino, le deputate Stefania Marino e Giovanna Iacono, la consigliera dell’ottava municipalità di Palermo Mari Albanese (portavoce del comitato palermitano) e i componenti della segreteria regionale Alfredo Rizzo e Sergio Lima (portavoce regionale della mozione Schlein).

Stefano Bonaccini può contare su una nutrita schiera di supporter: i consiglieri comunali palermitani Peppino Lupo, Teresa Piccione e Carmelo Miceli, gli orfiniani Fausto Raciti e Antonio Rubino, il sindaco di Salemi Domenico Venuti, il presidente dei Liberal Pd Enzo Bianco, e una vasta schiera di deputati regionali: Michele Catanzaro (componente del comitato nazionale della mozione), Tiziano Spada, Nello Dipasquale, Giovanni Burtone, Calogero Leanza, Mario Giambona e Fabio Venezia). Last but not least: l’eurodeputato Dino Giarrusso fresco di adesione al Pd, un ingresso che sta facendo parecchio discutere e che sta creando più di un mal di pancia all’interno dei dem.