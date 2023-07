“Peculato e falso”, sospeso il capo dei vigili urbani di Isola

Secondo l'accusa, per anni, avrebbe utilizzato le auto di servizio per scopi personali

2' DI LETTURA

PALERMO – Il gip di Palermo Clelia Maltese ha disposto la sospensione dalle funzioni del capo della polizia municipale di Isola delle Femmine Antonio Croce, accusato di peculato e falso. L’indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e dai pm Giorgia Spiri e Andrea Zoppi.

Secondo gli inquirenti, il pubblico ufficiale, per anni, avrebbe utilizzato le auto della polizia municipale – due Fiat Panda – per scopi personali. Sono una ventina gli spostamenti contestati. A Croce inoltre i magistrati contestano di aver attestato falsamente la propria presenza in servizio attraverso comunicazioni mensili all’ufficio che si occupava della contabilizzazione. Nelle dichiarazioni inviate Croce sosteneva di essere in ufficio mentre, secondo le indagini, si trovava a casa.

A Croce i pm contestano anche di aver attestato falsamente che un agente aveva i titoli necessari per diventare assistente capo e poi ispettore. Il capo dei vigili risponde pure di abuso di ufficio: avrebbe procurato vantaggi patrimoniali alla S.I.A srls di cui in precedenza era stato presidente (la società aveva un altro nome all’epoca). Ha anche battezzato il rappresentante legale della società.

Secondo l’accusa la ditta, che aveva avuto in appalto i servizi informatici dal Comune, grazie all’intervento di Croce, che si sarebbe dovuto astenere visto il suo vecchio incarico, avrebbe risparmiato sull’acquisito di materiale e sul personale. I costi relativi, infatti, sarebbero stati sostenuti dal Comune e non dalla società appaltatrice. Si parla di decine di migliaia di euro, pagati con determine comunali.

L’ultima contestazione riguarda il presunto peculato di circa 17 mila euro che il capo dei vigili avrebbe incassato, senza averne diritto, per due incarichi di Responsabile unico del procedimento. Nel primo caso, che riguardava l’assegnazione dei servizi di gestione dei parcheggi a pagamento, si sarebbe autoliquidato più soldi di quanti gliene spettassero. Nel secondo, relativo alla gestione e alla lavorazione delle contravvenzioni, la liquidazione del suo compenso sarebbe avvenuta senza avere nominato il direttore della procedura. Condizione necessaria per l’erogazione dell’incentivo.