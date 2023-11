Pedara, il 25 novembre un concerto in memoria delle vittime di abusi

L'evento sarà preceduto da una solenne Celebrazione eucaristica

CATANIA – Il 25 novembre, in occasione della ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne’, è in programma a Pedara, in provincia di Catania, un concerto dedicato alla memoria delle innumerevoli vittime di atroci abusi, alle quali si aggiunge Giulia Cecchettin. L’evento sarà preceduto dalla solenne Celebrazione eucaristica, per celebrare nella Chiesa Madre di Pedara la doppia ricorrenza del 25 novembre: il sacrificio di Caterina di Alessandria e la Giornata contro la violenza sulle donne.

Il programma della manifestazione

Il titolo della manifestazione è “Per non dimenticare…Da Santa Caterina Alessandrina a Marisa Leo”, a indicare la plurimillenaria sequenza che lega la persecuzione subita dall’impavida paleocristiana fino alle cronache dei nostri giorni. Appena due mesi fa, il 6 settembre, Marisa Leo moriva per mano dell’ex compagno, padre della loro bambina, che poco dopo si è tolto la vita con la stessa arma.

La Celebrazione eucaristica è fissata alle ore 17. Alle ore 18, invece, inizierà una prestigiosa esecuzione della rossiniana Petite Messe Solennelle. Il concerto di musica sacra è in particolare organizzato dalla Basilica Minore Pontificia di Pedara, retta da Don Santino Salamone in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini, sotto l’alto patrocinio della presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e di Regione Siciliana-Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e con il sostegno del Comune di Pedara.

“Appuntamento di significati straordinari”

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, afferma: “La coincidenza tra la ricorrenza di Santa Caterina Alessandrina e la giornata contro la violenza sulle donne attribuisce all’appuntamento di Pedara significati straordinari”. Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, dice: “Sono davvero orgogliosa di sostenere con la condivisione di altre pubbliche Istituzioni questo evento che ci consente di assolvere con la dovuta costanza e incisività al dovere della memoria rispetto ad una ricorrenza, quella del 25 novembre, che deve essere sempre mantenuta viva nella coscienza di ciascuno di noi”.