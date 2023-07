Pedara, ordinanza del sindaco: “Via dalle case di Piano Ellera”

Le fiamme si avvicinano alle abitazioni ma mancano mezzi e personale di soccorso

1' DI LETTURA

PEDARA (CATANIA) – Una emergenza incendi che ha messo in ginocchio anche il territorio di Pedara con ettari ed ettari di vegetazioni andati completamente bruciati dalle fiamme di un incendio che arde da questa mattina in Contrada Piano Ellera.

Il primo cittadino Alfio Cristaudo si è visto costretto a dirimere un’ordinanza che impone l’evacuazione di “Via Monte Po, Via Simita, Via della Regione, Via Tardaria (dall’innesto con Via Monte Po) di evacuare le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro”.



L’ordinanza spiega che non vi sono sufficienti mezzi e personale di soccorso per domare l’incendio e che esiste ancora il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone in relazione ai prossimi fenomeni atmosferici che potrebbero ancora verificarsi.

L’allarme resta altissimo.