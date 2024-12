Pedara, rimpasto in giunta: subentrano Consoli e Pappalardo

Il sindaco Alfio Cristaudo: "La nostra forza è nella squadra"

PEDARA (CATANIA) – Nell’ottica del gioco di squadra a Pedara il Sindaco Alfio Cristaudo ha nominato due nuovi assessori.

Subentrano in giunta Marisa Consoli con le deleghe: Rapporti con le Attività ricettive e i Tour operator, Promozione del Rifugio Salto del Cane, Sport, Urbanistica, Edilizia popolare/social housing, Pari Opportunità e Diritti civili, Politiche per l’infanzia e per la Disabilità, Polizia Locale-Rapporti con il GAL, Cerimoniale.

Domenico Pappalardo con deleghe: Politiche Scolastiche ed Educative, Cimitero, Igiene e Sanità, Rapporti con l’ATO idrico, Acque/Servizio Idrico e Fognature, Servizi Demografici, Rapporti con il personale.

L’assessore uscente Marina Consoli continuerà a offrire il suo contributo da consigliera comunale, mentre Leonardo Laudani, collaborerà come consulente esterno.

Alla cerimonia di insediamento erano presenti oltre il Sindaco Cristaudo, il vice Sindaco Mario Laudani, gli assessori Salvatore Corsaro e Carmelo Mazzella, anche il presidente del Consiglio Francesco Laudani e l’onorevole Anthony Barbagallo.

“Ringrazio gli assessori uscenti Marina Consoli e Leonardo Laudani – ha sottolineato il Sindaco Alfio Cristaudo – per il prezioso contributo apportato alla squadra e al nostro paese. Sono certo che altrettanto impegno avremo dai neo assessori Marisa Consoli e Domenico Pappalardo”.

“La nostra forza è sempre stata il gioco di squadra, aldilà dei ruoli, per il bene di Pedara. Da soli non si va mai avanti, e sono lieto di poter garantire sia al mio gruppo che alla cittadinanza , quanto promesso in campagna elettorale”.

Non è mancata la giusta emozione ai neo assessori: “Sono onorata di aver ricevuto questa nomina – ha dichiarato Marisa Consoli – accetto l’ incarico con gratitudine e ringrazio il sindaco per la fiducia riposta in me. Dopo quattro anni di attività in consiglio comunale, che mi hanno permesso di acquisire maggiore competenze, lascio questo ruolo ed intraprendo il nuovo incarico con impegno, responsabilità e tenacia , lavorando sempre per il bene della comunità”.

Prima esperienza in Giunta anche per Domenico Pappalardo: “Ringrazio il Sindaco e tutti i colleghi per la fiducia accordatami. Sarà mia cura prendere subito atto dei progetti in essere e quelli da realizzare, attinenti le mie deleghe, ed assicuro che svolgerò il mandato con impegno, spirito di servizio e nell’interesse precipuo della nostra comunità.”

Un progetto dunque che va avanti in sinergia, quello di “Vivi Pedara”, come attestato anche dagli altri componenti della Giunta.

“Porgo ai nuovi componenti della squadra i miei più sentiti auguri – ha sottolineato il vice Sindaco Mario Laudani. Nel ringraziare anche gli assessori uscenti, auspico il perpetrare della sinergia che ha portato l’Amministrazione Cristaudo a un lavoro impegnativo per la revisione contabile dell’Ente e che adesso dovrà mettere le basi per portare avanti tutti quei progetti rimasti purtroppo in stand-by a causa del dissesto”.

Dello stesso avviso anche gli altri assessori della Giunta Cristaudo, Salvatore Corsaro e Carmelo Mazzella.

“Ringrazio i miei colleghi assessori uscenti Marina Consoli e Leonardo Laudani per l’impegno e la professionalità dimostrati – dichiara Corsaro – me auguro buon lavoro ai nuovi Assessori Marisa Consoli e Domenico Pappalardo. Questa è la dimostrazione che il nostro Sindaco Alfio Cristaudo ci tiene tantissimo che tutto il gruppo sia partecipe al progetto della sua Amministrazione. Nel contempo con questa nuova Giunta continuiamo a lavorare insieme per il nostro futuro e per il futuro di Pedara”

“La squadra Vivi Pedara ancora una volta è testimonianza di compattezza, in questi anni abbiamo lavorato con dedizione e passione per la città di Pedara, – afferma Mazzella – . È stato un grande onore collaborare con gli assessori Leonardo Laudani e Marina Consoli, amministratori dal portamento esemplare, non è infatti facile amministrare con una oggettiva difficoltà economica come quella che sta attraversando il nostro ente.

Auguro buon lavoro ai neo assessori, Ringrazio personalmente ancora una volta per la fiducia la squadra di vivi Pedara, i consiglieri, l giunta, il sindaco Alfio Cristaudo, l’on. Anthony Barbagallo. Con il grande entusiasmo di sempre rinnovo il mio impegno per i miei concittadini con grande stima per l’amministrazione Cristaudo di cui faccio parte”.

Al giuramento dei nuovi assessori hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Francesco Laudani e l’onorevole Anthony Barbagallo:

“Auguro ai nuovi assessori buon lavoro e ringrazio gli uscenti per il lavoro svolto – sottolinea Laudani -A supporto della collettività anche l’apporto che la nostra squadra offre all’interno del Consiglio Comunale, organo che mi onoro di presiedere. Continueremo a lavorare per Pedara insieme. I neo assessori in quanto consiglieri comunali, hanno già collaborato con la Giunta, grazie al volere del Sindaco di affidare a tutti compiti e renderli partecipi, continueranno dunque l’impegno ora in Giunta”.

“La squadra di Vivi Pedara” continua nel segno del lavoro di gruppo, -conclude l’onorevole Barbagallo-.Tutti uniti nell’impegno comune per Pedara. Un gruppo che si identifica in uomini, donne e tanti giovani, con la passione e la voglia di mettere al primo posto il territorio. Ringrazio gli assessori uscenti e auguro buon lavoro ai neo assessori”.