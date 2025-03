Il tutto nonostante divieti e ammonimento del questore

ACIREALE (CATANIA) – Segue l’ex fidanzata con la macchina, mentre lei è col figlio di 13 anni. E non riuscendo a raggiungerla, le ha mandato dei messaggi minatori. Il tutto, nonostante avesse il divieto di avvicinamento alla vittima e tanto di ammonimento del questore.

Il protagonista, un 46enne, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Acireale. L’episodio è avvenuto di sera. La donna ha chiamato il 112 mentre era ancora pedinata dal suo ex. I poliziotti l’hanno invitata a procedere la marcia raggiungendo il commissariato.

La rocambolesca fuga

A quel punto ha spiegato cosa era successo: lui l’aveva inseguita in via Cristoforo Colombo. Poi, non riuscendo a raggiungerla, le ha inviato una serie di messaggi di minaccia. Scattate immediatamente le ricerche, è emerso che lui era stato sottoposto ad ammonimento del Questore e destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

Aveva il divieto di contatti, anche per interposte persone, e comunicazioni telefoniche con il mantenimento di una distanza minima di 500 metri. A quel punto i poliziotti sono riusciti a individuarlo all’interno della sua auto, in via Verga. Così lo hanno catturato.