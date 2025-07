In ospedale anche il giovane che lo ha travolto

PALERMO – Un uomo di 53 anni è stato investito da uno scooter guidato da un giovane bagherese di 20 anni. È accaduto in viale Regione Siciliana nella corsia laterale nella zona di Bonagia.

Tutti e due sono stati portati in ospedale. Il pedone col codice rosso, ma non è in pericolo di vita.